KBC positiever over Fagron

Gepubliceerd op | Views: 478

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt zijn koersdoel voor apothekentoeleverancier Fagron van 16,50 euro naar 18 euro en handhaaft zijn buy-advies. Volgens KBC heeft het bedrijf met de halfjaarcijfers wederom zijn potentieel voor sterke groei laten zien.

Fagron opende vorige week vrijdag de boeken, waarbij volgens KBC indrukwekkende groei was te zien in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. De bank schroeft zijn verwachtingen voor groei in deze regio's op, met als gevolg een verhoging van het koersdoel.

Het aandeel Fagron noteerde donderdagochtend omstreeks 09.35 uur een winst van 1,4 procent op 16,29 euro.