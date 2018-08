'Cijfers SBM Offshore redelijk in lijn'

Gepubliceerd op | Views: 809

AMSTERDAM (AFN) - De halfjaarcijfers van SBM Offshore liggen redelijk in lijn met de verwachtingen en de verlaging van de omzetprognose voor heel 2018 is geen verrassing. Dat schrijft KBC Securities. Op de Amsterdamse beurs zat de koers van SBM stevig in de lift.

Volgens KBC laat de outlook van SBM zien dat het bedrijf meer vertrouwen heeft in de olie- en gasmarkt en in zijn Fast4Ward-concept. KBC stelt dat SBM goed is gepositioneerd voor komende projecten van Petrobras in Brazilië en extra FPSO's voor ExxonMobil in Guyana. De Belgische bank herhaalt zijn buy-advies en koersdoel van 20 euro.

SBM noteerde donderdagochtend kort na opening een plus van 5 procent op 13,79 euro. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de MidKap.