Duits Merck ziet winst dalen

DARMSTADT (AFN/BLOOMBERG/DPA) - Farmaceut en speciaalchemieconcern Merck uit het Duitse Darmstadt heeft de winst in het tweede kwartaal flink zien dalen. De omzet kwam wel licht hoger uit. Onder meer de tak die vloeibare kristallen maakt voor gebruik in lcd-schermen voor tv's en mobiele telefoons heeft het moeilijk. De farmacietak en het laboratoriumbedrijf doen het nog wel goed.

De omzet van Merck in het tweede kwartaal bedroeg 3,7 miljard euro, een stijging van 0,5 procent. Onder de streep bleef daar 247 miljoen euro van over. Een jaar eerder was dat nog 426 miljoen euro. Voor heel 2018, dat door Merck eerder al als een overgangsjaar was bestempeld, verwacht het bedrijf een omzet van 14,1 tot 14,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat komt uit op 3,8 miljard euro tot 4 miljard euro.