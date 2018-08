Ctac schroeft resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 467

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst en omzet in de boeken gezet. Voor heel 2018 rekent de onderneming op een hoger resultaat dan vorig jaar.

De omzet steeg met bijna 5 procent tot 42,4 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 944.00 euro, van 843.000 euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met 6,7 procent tot 1,2 miljoen euro.

Volgens Ctac werden in Nederland goede zaken gedaan, terwijl in België het resultaat licht negatief uitviel op een hogere omzet. In Frankrijk was sprake van een hogere omzet en een sterk gereduceerd verlies.