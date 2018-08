T-Mobile voelt veranderde roamingregels

Gepubliceerd op | Views: 567 | Onderwerpen: telecommunicatie

BONN (AFN/BLOOMBERG) - T-Mobile Nederland had afgelopen kwartaal opnieuw last van de veranderde regels voor roaming in Europa. Ook kampte de mobiele aanbieder met stevige concurrentie op de markt en was sprake van een lagere omzet uit de verkoop van handsets.

De kosten die in rekening worden gebracht bij het gebruik van de smartphone over de grens zijn binnen de Europese Unie vorig jaar nagenoeg afgeschaft. Mede hierdoor zakten de opbrengsten afgelopen kwartaal met 8 procent tot 318 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 109 miljoen euro. Ook dat was 8 procent lager dan een jaar eerder.

Topman Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland benadrukt dat de onderneming momenteel wel snel groeit in de markt voor bedrijven. Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen voor T-Mobile als partner. Afgelopen kwartaal werden onder meer Alliander, de gemeente Amsterdam, Commerzbank en Michael Kors als klanten verwelkomd. Het aantal mobiele klanten steeg daarnaast naar een kleine 4 miljoen en T-Mobile Thuis is inmiddels goed voor 210.000 abonnees.

Tele2

,,Ondanks de groei van T-Mobile Thuis kunnen we nog altijd niet op gelijk niveau met het duopolie concurreren'', zegt Abildgaard. Daarmee doelt hij op concurrenten KPN en VodafoneZiggo die zelf ook een landelijk dekkend, vast netwerk voor breedbandinternet hebben.

T-Mobile werkt eraan om zich beter te wapenen tegen de concurrentie. Zo werkt het bedrijf aan een fusie met Tele2 Nederland. De Europese Commissie kijkt nog naar de deal. Onlangs werd dat onderzoek nog tijdelijk stilgezet omdat de fusiepartners niet op tijd met belangrijke informatie over de brug waren gekomen.

De naam T-Mobile trok afgelopen kwartaal ook veel klanten in de Verenigde Staten. Moederbedrijf Deutsche Telekom meldt dat T-Mobile US er 1 miljoen klanten bij kreeg. Ook in thuismarkt Duitsland gingen de zaken goed. Voor het bedrijf was dat aanleiding om de prognose voor de winst voor rente, belasting en enkele andere posten in heel 2018 met 100 miljoen euro op te krikken tot zo'n 23,4 miljard euro.