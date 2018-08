Deutsche Telekom verhoogt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 275

BONN (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Telekom heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar opgeschroefd. Het moederbedrijf van T-Mobile groeit momenteel hard in de Verenigde Staten. Volgens kenners laat dat zien hoe belangrijk de geplande miljardenovername van het Amerikaanse Sprint door T-Mobile US is.

T-Mobile US kreeg er in het tweede kwartaal 1 miljoen klanten bij. Ook in thuismarkt Duitsland gingen de zaken goed. De totale opbrengsten kwamen uit op dik 18 miljard euro. Op eigen kracht was sprake van een groei van 1,3 procent op jaarbasis. De aangepaste nettowinst steeg met 3,3 procent naar 1,2 miljard euro. Voor het bedrijf was dat aanleiding om de prognose voor de winst voor rente, belasting en enkele andere posten in heel 2018 met 100 miljoen euro op te krikken tot zo'n 23,4 miljard euro.

De deal met Sprint is nog niet zeker. Het risico bestaat dat toezichthouders niet akkoord gaan. Er wordt ook gewerkt aan de fusie van de Nederlandse takken van T-Mobile en Tele2. Daar werd nu niets over gemeld. De Europese Commissie kijkt nog naar de deal. Onlangs werd dat onderzoek nog tijdelijk stilgezet omdat de fusiepartners niet op tijd met belangrijke informatie over de brug waren gekomen.