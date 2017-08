Beleggers zoeken veiligheid om Noord-Korea

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beleggers zoeken veilige havens op vanwege de oplaaiende spanningen rond Noord-Korea. Zo ging de goudprijs omhoog, net als de koers van de Zwitserse frank en de Japanse yen.

Noord-Korea liet weten dat het een aanval overweegt op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan. Dat was een reactie op de oorlogsretoriek van de Amerikaanse president Donald Trump die verklaarde dat Noord-Korea kan rekenen op ,,vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen'' als het niet stopt met zijn dreigementen.

De prijs van goud ligt op koers voor de sterkste stijging van deze maand. Naast de Zwitserse frank en de Japanse yen kiezen beleggers ook voor veilig geachte investeringen zoals Duitse staatsobligaties.