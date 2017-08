Vantiv en Worldpay akkoord over overname

Gepubliceerd op | Views: 75

LONDEN (AFN) - De Britse betalingsverwerker Worldpay Group wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Vantiv in een deal ter waarde van 12 miljard dollar. De bedrijven hebben definitief overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de transactie.

Eerder werd al gemeld dat er een voorlopige deal was bereikt. De transactie wordt afgehandeld in aandelen en contanten. Na afronding van de overname bezitten de aandeelhouders van Worldpay 43 procent van het gecombineerde bedrijf, dat naast een hoofdnotering in New York ook een tweede notering in Londen krijgt.

De deal moet begin volgend jaar afgerond worden. Het nieuwe bedrijf krijgt de naam Worldpay met hoofdkantoren in Londen en Cincinnati. De combinatie zal gedurende een overgangsperiode worden geleid door twee bestuursvoorzitters. Het fusiebedrijf heeft een jaaromzet van meer dan 3,2 miljard dollar.

Grote strategische voordelen

Volgens de partijen zijn er grote strategische voordelen te behalen door de combinatie en ontstaat een wereldwijd leidende speler op het gebied van verwerking van betalingstransacties. Verder worden er ook flinke kostenbesparingen gerealiseerd door het samengaan.

Worldpay was in het verleden de betalingstak van Royal Bank of Scotland (RBS). RBS verkocht in 2010 vanwege Europese regels voor staatssteun een meerderheidsbelang in Worldpay aan de investeringsmaatschappijen Bain Capital en Advent. Zij brachten het bedrijf in het najaar van 2015 naar de beurs.