Wall Street sluit overwegend met rode cijfers

1.3 miljoen werklozen erbij......valt mee, we hadden meer verwacht. Wat heerlijk voor kuifje, of is het dankzij kuifje dat ook dit cijfer weer meevalt.

Je blijft lachen, nog even en niemand hoeft meer te werken, immers even de geldpers aanzetten en we kunnen weer een paar maand vooruit. Als je maar blijft herhalen dat het nog slechter had gekund....

tja, dan valt het altijd mee. HOERA, wat een fantastische wereld.