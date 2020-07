Wall Street sluit overwegend met rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 1.196

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend in het rood gesloten. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door oplaaiende zorgen over het economisch herstel in de Verenigde Staten van de coronacrisis, nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Daarnaast waren er berichten dat de Amerikaanse regering een verbod wil gaan opleggen voor de Amerikaanse overheid om goederen en diensten af te nemen van bedrijven die gebruik maken van producten van het Chinese technologieconcern Huawei en andere Chinese firma's. Daardoor kunnen de spanningen tussen de VS en China verder oplopen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 25.706,09 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3152,05 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 10.547,75 punten, waarmee werd voortgeborduurd op het recordniveau van woensdag.

Beleggers verwerkten ook nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens het ministerie van Arbeid hebben vorige week nog eens 1,3 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat was minder dan een week eerder en lager dan economen hadden verwacht.

Walgreens Boots Alliance

Bij de bedrijven stond Walgreens Boots Alliance in de belangstelling met een min van 7,8 procent. Het drogisterijconcern sloot zijn derde kwartaal af met een stevig verlies en kondigde aan 4000 banen te schrappen. Ook Bed Bath & Beyond, een winkelketen van huishoudelijke artikelen, ziet zich genoodzaakt te reorganiseren en sluit een vijfde van zijn winkels. Het aandeel ging ruim 24 procent onderuit.

Wells Fargo (min 2,1 procent) zou ook fors in het personeelsbestand willen snijden, met het verlies van duizenden arbeidsplaatsen. De grootste hypotheekverstrekker in de VS staat onder grote druk om zijn kosten omlaag te brengen. Andere banken gingen mee omlaag, met minnen voor bijvoorbeeld Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase tot 2,8 procent.

Harley-Davidson

Harley-Davidson steeg 0,6 procent. De motorfietsenbouwer gaat zevenhonderd banen schrappen en vervangt zijn financieel directeur.

De producent van netwerkapparatuur Cisco Systems klom 1,9 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Volgens de zakenbank is het aandeel Cisco momenteel ondergewaardeerd.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1296 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 39,48 dollar. De prijs van Brentolie daalde 2,4 procent tot 42,27 dollar per vat.