Ook onderzoek naar witwassen bij betalingsbedrijf Wirecard

MÜNCHEN (AFN/RTR) - De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.

Het onderzoek naar witwassen werd bevestigd door het Openbaar Ministerie van München. Volgens de autoriteiten werden vorig jaar en dit jaar klachten over witwaspraktijken bij Wirecard ingediend. Er lopen onderzoeken naar verschillende bestuurders van het bedrijf, dat faillissement heeft aangevraagd. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.

Daarnaast werd donderdag in Ierse media gemeld dat er inval is gedaan in kantoren van Wirecard in Dublin op verzoek van de Duitse autoriteiten. Woensdag werd nog gemeld dat justitie in de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek doet naar Wirecard. Het fintechbedrijf zou een cruciale rol hebben gespeeld in frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana.