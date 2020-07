Harley-Davidson schrapt banen, vervangt financieel directeur

Gepubliceerd op | Views: 338

MILWAUKEE (AFN/BLOOMBERG) - Motormaker Harley-Davidson gaat 700 banen schrappen. Ook wil het Amerikaanse bedrijf zijn financieel directeur vervangen. De ingrepen moeten het in de problemen geraakt concern helpen om weer de weg omhoog te vinden. Volgens vacaturewebsite LinkedIn werken bij het concern momenteel ruim 8000 mensen.

De banenreductie zal wereldwijd 500 arbeidsplaatsen raken. De overige banen worden geschrapt in de thuismarkt. Harley kondigde al eerder aan dat 140 arbeidsplaatsen bij zijn fabrieken in de staten Wisconsin en Pennsylvania verdwijnen. Dat zou nodig zijn omdat de productie van motoren momenteel lager ligt vanwege de coronacrisis.

Het schrappen van banen vertaalt zich in een kostenpost van 50 miljoen dollar dit jaar vanwege onder meer ontslagvergoedingen. Het merendeel daarvan gaat in het tweede kwartaal in de boeken.

Taken neerleggen

Verder zal financieel directeur John Olin, die al 17 jaar werkt bij de motorenmaker, per direct zijn taken neerleggen. Hij wordt vervangen door Darrell Thomas, die momenteel over de financiën gaat bij Harley Davidson.

De ingrepen komen van de hand van de kersverse topman Jochen Zeitz, die in mei de leiding over het concern nam. Daarvoor was hij directeur bij sportschoenenmerk Puma.