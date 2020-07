Beurs Amsterdam sluit in het rood

quote: Studentenrekening schreef op 9 juli 2020 17:57:

Nou dat ziet er toch uit als een gezonde markt. Iedereen haast zich naar de uitgang lijnrecht naar beneden. Maar goed, we zijn weer opgevangen. Geen zorgen.

Welnee, de VS zal waarschijnlijk wel weer bij trekken.tegen alle principes in, maar goed printers blijven draaien.realiteitszin is weg, maar AEX daalt met Wallstreet mee maar stijgt nooit evenredig.Kijk 's naar ING nog maar 6 euro en Deutsche bank staat op 8,70 totaal uit proportie, maar het is een realiteit op de Nederlandse beurzen..