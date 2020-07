'VS willen contractverbod voor bedrijven met banden met Huawei'

Chinese commerciele raket gelanceerd in no time in vergelijking met SpaceX: www.space.com/china-launches-3-satell... China gaat zoveel sneller dan de VS nu en Trump zijn coronastrategie helpt ook niet. Dus gaan ze nu steeds meer China frustreren, het lijkt mij een achterhoede gevecht, maar de VS mag haar eigen regels maken. Het is alleen dat de EU weer wordt gedwongen om te volgen en daarin hebben ze in Merkel de juiste Partnerin mee, wanneer Schröder (ook verantwoordelijk voor het economische herstel van Dl) nog aan het bewind was, dan was de EU in een veel betere positie geweest om nu uiteindelijk eens de middelvinger te gebruiken.En ga me niet vertellen dat Huewei corrupter is dan Google, Facebook, Microsoft etc, zie Snowden. Ik had nog met de VS kunnen sympatiseren wanneer ze de EU af en toe ook wat gunnen, maar met Trump krijgt het niets voor haar loyaliteit terug.Misschien zien de Duitsers het licht na de VS verkiezingen.