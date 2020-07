'Grootste Amerikaanse bank qua personeel overweegt massaontslag'

De forse 2e coronagolf in de VS is natuurlijk een zware tegenvaller die ook veel banen op de tocht zet maar de ondertoon in de Amerikaanse economie blijft m.i. redelijk positief. De Fed. in Amerika zál de financiële markten daar van steun en liquiditeit blijven voorzien. Zodra er in Europa een compromis bereikt wordt over een extra steunpakket waarover dezer dagen vergaderd wordt zullen ook de Europese beurzen m.i. ook weer 'opveren'. De Chinese economie fungeert mede als een soort trekker voor de wereldeconomie. China is al weer redelijk op weg terug van de coronacrisis. Het politieke aspect laat ik even in het midden. In Europa waar de coronacrisis behoorlijk afvlakt doch nog wel locale pieken vertoont zie je ook veel positieve signalen (logisch dat er wél een economische dip is). Let ook op de autowegen: de drukte neemt weer flink toe. De grenzen in Europa gaan voorzichtig weer open. Kortom: ik zie ook lichtpunten. Maar we moeten de coronaregels natuurlijk in acht blijven nemen (gezondheid eerst ..!). Dat moet onze kracht zijn!