Drogisterijreus Walgreens Boots schrapt 4000 banen

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse drogisterijconcern Walgreens Boots Alliance gaat 4000 banen schrappen, nadat het bedrijf in het derde kwartaal een verlies van 1,7 miljard dollar heeft geleden. De ingreep treft vooral werknemers van Boots, een drogisterij- en apotheekketen die met name in het Verenigd Koninkrijk actief is. Nederland telt ook zo'n zestig apotheken van Boots. Of de reorganisatie gevolgen heeft voor die vestigingen, is niet meteen duidelijk.

Door de wereldwijde virusuitbraak is Walgreens Boots Alliance in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 700 miljoen tot 750 miljoen dollar aan omzet misgelopen. Dat kwam onder andere doordat Boots-vestigingen in het Verenigd Koninkrijk veel minder klanten over de vloer kregen, met een daling van 85 procent in april. Hoewel veel filialen ondanks coronamaatregelen open mochten blijven, verkocht het bedrijf veel minder luxe producten sinds de pandemie. Daarnaast verkochten apotheken van Walgreens Boots Alliance minder medicijnen op doktersrecept.

Het schrappen van de duizenden arbeidsplaatsen staat gelijk aan zo'n 7 procent van al het personeel van Walgreens Boots Alliance. Omdat veel consumenten door de pandemie overstappen op online winkelen, wil het bedrijf versneld digitaliseren. Tegelijkertijd wil het bedrijf voor 2022 nog eens 2 miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen doorvoeren, bovenop de al eerder aangekondigde 1,8 miljard dollar aan besparingen.