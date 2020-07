Vakbonden België willen snel antwoord van leiding FNG

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Vakbonden in België willen snel duidelijkheid van de top van modegroep FNG over de ravage bij het bedrijf. Ze willen onder meer afspraken over het verminderen van werkdruk voor personeel bij het bedrijf achter ketens als Steps, Brantano en Miss Etam.

Verder willen de bonden een bewijs dat de rol van voormalig bestuurders Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke is uitgespeeld. FNG heeft tot vrijdagavond de tijd om met voorstellen en bewijzen te komen. "Anders kan de sociale vrede niet meer gegarandeerd worden", zo klinkt het.

Tegen maandagochtend moeten de werknemers "ondubbelzinnige toelichtingen over de financiële situatie en de status van de bestellingen voor de wintercollecties" krijgen. Daarnaast moet uiterlijk 22 juli duidelijk zijn wat de toekomstplannen voor FNG inhouden.

Financiële problemen

"We beseffen heel goed dat de ravage bij FNG uw schuld niet is", zeggen de bonden tegen de nieuwe topman Paul Lembrechts. "Maar sinds maandag is het uw verantwoordelijkheid om puin te ruimen."

De modegroep verkeert in financiële problemen door de coronapandemie en verplichte winkelsluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. De groep maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. Zevenenveertig winkels in België zouden worden gesloten.

Onderzoek

De Belgische beurswaakhond FSMA voert een onderzoek uit naar mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management, en speelde informatie ook al door aan gerechtelijke autoriteiten.

De vakbonden bij FNG hadden eerder aan de ondernemingsrechtbank van Mechelen al gevraagd om externe bewindvoerders aan te stellen. Dit omdat het vertrouwen in de directie volledig zoek was.