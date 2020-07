Handel in aandeel Aedifica tijdelijk geschorst

Gepubliceerd op | Views: 1.261 | Onderwerpen: België

AMSTERDAM (AFN) - De handel in het aandeel van zorgvastgoedbedrijf Aedifica is tijdelijk geschorst. Dit vanwege de plaatsing van aandelen.

Aedifica maakte eerder bekend een nieuwe zorgcampus in België over te nemen. Daarmee is een investering gemoeid van circa 39 miljoen euro. In verband met de deal werden ook 435.596 nieuwe aandelen uitgegeven. Deze worden geplaatst bij institutionele investeerders.

Het gaat om een campus van drie gebouwen die plaats biedt aan 132 bewoners en verschillende zorgfuncties combineert. De vestiging werd onlangs opgeleverd en maakt op het vlak van duurzaamheid gebruik van de meest recente infrastructuur en bouwmaterialen. Aedifica rekent op een nettohuurrendement van zo'n 4,5 procent. Andere investeringen zullen nog volgen.