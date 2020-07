'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting wat herstel tonen na de recente verliesbeurten. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een nieuw slotrecord bereikte.

Op het Damrak staat Ahold Delhaize in het nieuws. Volgens Het Financieele Dagblad overweegt het supermarktconcern om zich te mengen in de strijd om HEMA. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft volgens bronnen van de krant zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken. Ahold Delhaize zou met overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo HEMA inlijft.

Het aandeel JDE Peet's zal mogelijk bewegen op een aantal adviezen van analisten. Deutsche Bank startte het volgen van het moederbedrijf van Douwe Egberts met een koopadvies. JPMorgan gaf het aandeel een overweight-advies en Goldman Sachs startte het volgen met een neutral-advies.

Commerzbank

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Commerzbank. Topman Martin Zielke vertrekt uiterlijk aan het einde van het jaar bij de Duitse bank. Dat is hij met de raad van toezicht van de financiële instelling overeengekomen. Voor een opvolger zou nu ook buiten de eigen gelederen worden gezocht. Tot die is gevonden blijft Zielke aan. De Nederlander Roland Boekhout geldt als topkandidaat om Zielke op te volgen, maar de bank lijkt ook externe kandidaten te polsen.

Ook het door een boekhoudschandaal getroffen Wirecard staat in de schijnwerpers. Het Duitse betaalbedrijf wordt volgens zakenkrant The Wall Street Journal door de Amerikaanse justitie strafrechtelijk onderzocht vanwege zijn rol bij frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana.

Koersen

De Europese beurzen deden woensdag opnieuw een stap terug. De AEX-index sloot 0,6 procent in de min op 572,18 punten en de MidKap zakte 1,3 procent tot 764,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,2 procent. Wall Street veerde op na de verliezen op dinsdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.067,28 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent.

De euro was 1,1360 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 40,77 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 43,19 dollar per vat.