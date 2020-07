'Ahold Delhaize overweegt bod op HEMA'

Gepubliceerd op | Views: 1.274 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize overweegt om zich te mengen in de strijd om HEMA. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft volgens bronnen van de krant zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken.

Ahold Delhaize zou met overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo HEMA inlijft. Daarnaast hoopt het concern op kruisbestuiving tussen HEMA en de supermarkten van Ahold Delhaize. Een woordvoerder van Ahold Delhaize wilde tegenover de krant niet reageren.

HEMA is sinds vorige maand in handen van een groep schuldeisers. Zij grepen de macht bij het bedrijf, in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden, waarna de warenhuisketen afscheid nam van Marcel Boekhoorn als eigenaar. De naam Jumbo zingt volgens het FD al langer rond als potentiële koper. Potentiële kopers van HEMA hebben tot maandag om hun interesse voor de winkelketen kenbaar te maken.