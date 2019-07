Levi Strauss krikt verkopen op

Gepubliceerd op | Views: 119

SAN FRANCISCO (AFN) - Jeansmaker Levi Strauss heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal opgekrikt ondanks uitdagende marktomstandigheden. Wel moest het broeken- en kledingbedrijf genoegen nemen met wat lagere marges in verband met ongunstige wisselkoerseffecten.

De kwartaalopbrengsteen bedroegen alles bij elkaar ruim 1,3 miljard dollar, wat neerkomt op een groei met 5 procent. Onder de streep bleef 29 miljoen dollar winst over, waar een jaar geleden nog een plus van 77 miljoen dollar in de boeken ging.

Levi Strauss maakte eerder dit jaar zijn rentree op Wall Street, wat meer dan een een half miljard dollar opleverde. Levi Strauss ging in 1971 ook al eens naar de beurs. Toen werd circa 50 miljoen dollar opgehaald in destijds een van de grootste beursgangen ooit. In 1984 verdween het bedrijf weer van de beurs.

De Duitse immigrant Levi Strauss startte in 1853, de periode van de goudkoorts in Californië, een buitenpost voor droge goederen. Twintig jaar later ging hij met kleermaker Jacob Davis in zee. Ze hadden het idee opgevat om broeken met klinknagels te versterken zodat ze langer mee zouden gaan. Zo ontstond de spijkerbroek.