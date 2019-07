Bayer probeerd de aandeelhouders tevreden te stellen, extra dividend!! Verkoop een klein deel van hun kroonjuwelen. Dit hadden ze moeten uitbreiden met de 63 miljard welke ze betaald hebben voor Mosanto, ze waren nu met deze Tak een wereldplayer geweest. De Roundup Glyphosat kost dit MEGA bedrijf de kop op langere termijn. Er komen 10 duizenden clames en Gerechtszaken. Ik schat de onkosten nu al per dag boven de 1 milj wat de Amerikaanse advokaten bij elkaar kosten, het zijn er reeds vele 100 welke voor hun werken, door de hoogte van de verwachte claimes zijn dit niet goedkope kantoren!! Oosterijk heeft Glyphosat reeds verboden, er volgen er meer. Ieder normaal denkend mens kon voorzien dat zolang het in Amerikaanse handen is de rechters mild stemmen en nu het een Duits bedrijf is geworden erop los gaan met giga boetes. Ik kan dit niet begrijpen hoe dom Bayer is geweest.