'Voormalig specialist Delta Lloyd gearresteerd'

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - Een voormalig financieel specialist die werkte voor verzekeraar Delta Lloyd, tegenwoordig eigendom van NN Group, is door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (Fiod) gearresteerd in Den Haag. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen. Interpol zou om zijn arrestatie hebben gevraagd omdat hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het gaat volgens de krant om de 49-jarige Britse econoom Ramesh D. uit België. Er loopt een zaak tegen hem op Bermuda. Hij zou er misdrijven hebben gepleegd als directeur van de op het eiland gevestigde verzekeraar St George's Ltd. Het OM wilde de naam van D. tegenover het FD niet bevestigen.

Tijdens een Nederlandse rechtszaak vorig jaar claimde D. nog tientallen miljoenen euro's van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. Daarop beweerde hij recht te hebben als sleutelfiguur achter het beleggingsbeleid van Delta Lloyd. Dankzij hem zou de verzekeraar in het verleden bovengemiddeld rendement hebben kunnen boeken. Maar de miljoenenclaim werd door de rechter afgewezen, omdat D. vervalste documenten als bewijs aangevoerd zou hebben.

Delta Lloyd had sinds 2002 een consultancy-overeenkomst met een rechtsvoorganger van het bedrijf van D. De specialist zou adviesdiensten verzorgen voor Delta Lloyd en werknemers van de verzekeraar trainen in financiële derivaten. Op een gegeven moment sloeg de twijfels toe over zijn kennis en kunde. Delta Lloyd brak definitief met hem na een aantal twijfelachtige transacties.