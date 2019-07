'Dertig miljoen verdwenen door goudfraude'

Gepubliceerd op | Views: 130

NAARDEN (AFN) - De ruim zeshonderd klanten van beleggingsfirma Gold Investment Europe zijn samen voor ongeveer dertig miljoen euro het schip ingegaan. Dat is volgens De Telegraaf naar voren gekomen uit de eerste onderzoeksresultaten van het strafrechtelijk onderzoek.

In april deed de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (Fiod) een inval bij het bedrijf uit Naarden. Gold Investment Europe zou zich schuldig hebben gemaakt aan fraude bij de handel in goud. Het zou gaan om zogeheten forward gold sale (FGS), waarbij consumenten goud "rechtstreeks uit de goudmijn" met 10 procent korting geleverd zouden krijgen binnen tien maanden.

De levering bleef in dit geval echter uit. Het bedrijf zou dat wijten aan problemen in de goudmijn in Tanzania, maar volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van oplichting. De hoofdverdachten zit sinds april vast.