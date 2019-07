Heijmans versterkt Lauwersmeerdijk

Gepubliceerd op | Views: 299

ROSMALEN (AFN) - Het beursgenoteerde bouwbedrijf Heijmans gaat de Lauwersmeerdijk versterken. Een stuk dijk van ruim 4 kilometer tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en moet dus opgekalefaterd worden. Met de opdracht van het Wetterskip Fryslân is circa 10 miljoen euro gemoeid.

Het belangrijkste onderdeel van de klus is het aanbrengen van nieuwe bekleding aan de buitenzijde van de dijk. Hiervoor worden speciale duurzame zetstenen gebruikt, die bij het aanleggen machinaal in elkaar worden gedrukt. Zo is er minder beton nodig. Het is de eerste keer dat deze innovatieve techniek op grote schaal wordt toegepast in de Nederlandse zoutwaterkering.

Verder komt er aan de Waddenzeekant midden op de dijkhelling een recht stuk asfalt. Dit breekt de golven bij extreem hoog water en het fungeert als fietspad. Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 klaar.