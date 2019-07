'Wall Street stevent af op lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting lager openen. De handel ondervind enige tegenwind door onzekerheid over een snelle renteverhoging door de Federal Reserve. In dat licht gaat de aandacht van beleggers op Wall Street dan ook vooral uit naar de optredens van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres, waar hij commentaar zal geven op het beleid van de centrale bank.

Powell verschijnt woensdag in het Huis van Afgevaardigden en een dag later in de Senaat. Beleggers hopen dat Powell in zijn verklaringen iets zal zeggen over een mogelijke rentestappen door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiële markten wordt nog altijd gerekend op een renteverlaging later deze maand, al is er meer onzekerheid na het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

Handelsvete

Woensdag zijn er ook notulen van de meest recente beleidsvergadering van de centrale bank. Bij die vergadering zette de Fed de deur op een kier voor een renteverlaging. President Donald Trump riep daar meermaals toe op.

Verder blijft de Chinees-Amerikaanse handelsvete boven de markt hangen, mede door de winstwaarschuwing van het Duitse chemieconcern BASF dat verwees naar de handelsspanningen. Mogelijk kunnen bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsoorlog onder druk komen te staan, zoals bijvoorbeeld Boeing en Caterpillar en ook de chipsector met fondsen als Micron Technology, Intel en Broadcom.

Overnames

Frisdrank- en snackproducent PepsiCo kan in beweging komen na bekendmaking van resultaten, die beter waren dan door analisten was verwacht. PepsiCo houdt vast aan zijn doelstellingen voor het hele jaar.

Daarnaast was er overnamenieuws. De fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems legt 2,6 miljard dollar op tafel om Acacia Communications over te nemen, dat zich bezighoudt met glasvezeltechnologie.

Macrocijfers

Op macro-economisch gebied is het vrij rustig. Er zijn gegevens over het vertrouwen van het midden- en kleinbedrijf en openstaande vacatures in de VS.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,4 procent lager op 26.806,14 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,5 procent, tot 2975,95 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 8098,38 punten.