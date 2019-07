Frankrijk gaat vluchten belasten met 'ecotaks'

80 jaar lang was de auto de onuitputtelijke melkkoe voor de regering.

Nu, na jarenlange indoctrinatie wordt (is) de milieu-kolder de nieuwe melkkoe .

De nieuwe generatie betaald met plezier aan deze nieuwe religie , alles is goed voorbereid.

Geleerden die geen verband zien tussen menselijke invloed op de temperatuur, worden er gewoon uitgegooid, zij passen niet in het nieuwe systeem