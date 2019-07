Europese beurzen opnieuw in het rood

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag opnieuw in het rood. De afgenomen kans op een renteverlaging in de Verenigde Staten, na het sterke banenrapport van vorige week, bleef de markten parten spelen. Woensdag geeft Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), een toespraak voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beleggers hopen dat Powell iets zal zeggen over een mogelijke rentestap later deze maand.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 564,55 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 786,71 punten. Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent. De Duitse DAX zakte 1,4 procent, na een winstalarm van chemieconcern BASF.

Randstad stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van ruim 6 procent. Goldman Sachs zette de uitzender op de verkooplijst. Ook de Zwitserse concurrent Adecco (min 6 procent) kreeg een verkoopadvies. Telecomconcern KPN voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 1 procent.

Afvlakkende groei

In de MidKap sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van 7,3 procent. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop met een plus van 1,3 procent. BAM won 0,7 procent. De bouwer zag een dag eerder 24 procent aan beurswaarde verdampen door een winstalarm.

In Frankfurt raakte BASF 6 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern zette het mes in zijn verwachtingen voor dit jaar. Het bedrijf wijst daarbij naar de verslechterde marktomstandigheden, zoals de aanhoudende handelsoorlog en de afvlakkende economische groei. Deutsche Bank (min 5 procent) zette de daling voort na de aankondiging van een grote reorganisatie op maandag.

Risicobeheersing

Ook Danske Bank (min 3,7 procent) verlaagde zijn winstverwachting. De bank uit Kopenhagen wijt de verlaging aan moeilijkere marktomstandigheden en aan hogere kosten voor risicobeheersing. Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank jarenlang miljarden euro's aan dubieuze geldstromen, waaronder crimineel geld uit Rusland, had verwerkt.

De euro was 1,1197 dollar waard, tegen 1,1214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 57,81 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 64,38 dollar per vat.