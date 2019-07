Akzo voert productie fabriek China op

Gepubliceerd op | Views: 449 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel gaat zijn investeringen in de coatingsfabriek in het Chinese Changzhou opvoeren. Het verfbedrijf is van plan drie nieuwe productielijnen toe te voegen, waarmee een bedrag van 3 miljoen euro is gemoeid.

De expansie moet bijdragen aan extra leveringen van poedercoatings voor de auto-industrie, waardoor AkzoNobel zijn marktpositie in China versterkt. De fabriek in Changzhou begon in 2018 met productie.