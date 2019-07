NN neemt Human Capital Services over

Gepubliceerd op | Views: 683

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar NN Group neemt het bedrijf Human Capital Services (HCS) over. Het in Den Haag gevestigde HCS is een aanbieder van diensten en oplossingen op het gebied van risk en casemanagement voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Er werden geen financiële details gemeld over de overname. HCS gaat zich als onafhankelijke aanbieder richten op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid voor werknemers.