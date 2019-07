Spotify mikt op opkomende markten

Gepubliceerd op | Views: 325

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Spotify komt met een speciale ietwat uitgeklede versie van zijn app. Deze is vooral bedoeld om de groei voor het Zweedse muziekstreamingbedrijf aan te jagen in opkomende markten, waar netwerken doorgaans trager zijn en datalimieten beperkter.

Het is Spotify er alles aan gelegen om ook buiten de Verenigde Staten en Europa aan klanten te winnen. De nieuwe app Spotify Lite is in 36 landen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika beschikbaar. De door advertenties ondersteunde service is gratis. Voor de advertentievrije variant moet gewoonlijk wel worden betaald.

Het beursgenoteerde bedrijf rekent er op dat Spotify Lite een broodnodige impuls geeft in markten met veel potentie. De streamingdienst wil ook beleggers geruststellen over zijn groeivooruitzichten. De aandelen Spotify zijn ten opzichte van hun hoogste niveau een jaar geleden ruim een kwart minder waard.