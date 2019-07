'Openingsverlies voor Beursplein 5'

quote: dasokwat schreef op 9 jul 2019 om 09:08:

"Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street en kijken uit naar de toespraak die Jerome Powell"



Als je dan die commentaren leest met zoveel zelf confident, en hoe zij Amerika denigreren, en geen goed woord voor Trump hebben, denk ik altijd : kinderen !!

Europa is niks dan, een stel verdeelde en vechtende machtswellustelingetjes

Dat is wat Europa kan. Ageren op alles en iedereen, maar vooral op het beleid van de USA. We zijn ook binnen Europa nauwelijks in staat iets gezamenlijk te bewerkstelligen, in ons aller belang. Het resulteert vaak in baantjesjagerij waarbij de verliezers in eigen land, hun status proberen te behouden. Het zorgen - erger nog - dat er maatregelen worden genomen die ons aller welzijn of veiligheid borgen of verbeteren wordt ernstig verwaarloosd. Denk aan de eenzijdige onzinnige milieumaatregelen en de beveiliging van personen, etc. Dus zijn we m.i. nauwelijks in staat onze eigen broek op te houden. We zouden eens moeten beginnen een toontje lager te zingen tegen de personen in landen die altijd en overal de veiligheid van hun volk voorop en het welzijn van de anderen 'op papier?' bevriende naties pogen te dienen!