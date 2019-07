Nikkei nipt hoger in lagere regio

Gepubliceerd op | Views: 312

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een nipte winst geëindigd. Een daling van de Japanse yen hielp de belangrijke exportbedrijven vooruit. De toeleveranciers van het Amerikaanse technologieconcern Apple werden daarentegen van de hand gedaan na een koersdaling van de iPhone-maker op Wall Street. De andere beurzen in de Aziatische regio deden een stap terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 21.565,15 punten. Automaker Honda, die veel voertuigen verkoopt in het buitenland, profiteerde van de goedkopere yen en klom 0,6 procent. Voedingsbedrijven en retailers waren eveneens in trek. NH Foods won 1,9 procent en Familymart Uny steeg 4,1 procent.

De Japanse Apple-toeleveranciers Murata Manufacturing, Taiyo Yuden en TDK zakten tot 4 procent. Analisten van Rosenblatt Securities verwachten dat de verkopen van nieuwe iPhones weer zullen gaan tegenvallen en verlaagden het advies voor Apple. De Taiwanese toeleveranciers van Apple stonden eveneens onder druk. Hon Hai Precision leverde 1,4 procent in en Catcher Technology daalde 1,9 procent in Taipei.

De beurzen in China gingen omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de min, net als de Hang Seng-index in Hongkong. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. In Australië ging de All Ordinaries 0,2 procent lager de dag uit.