'Ruimtetoerismefirma Branson naar de beurs'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Virgin Galactic, de ruimtevaartdivisie van miljardair Richard Bransons zakenimperium, maakt zich op voor een beursgang. De onderneming lijkt zich te hebben verzekerd van een grote kapitaalinjectie van investeerder Social Capital Hedosophia (SCH). Onderdeel van de deal is dat Virgin Galactic naar de beurs wordt gebracht, zo meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Virgin Galactic wil onder meer bemande ruimtevluchten aanbieden aan betalend publiek. SCH is van plan om 800 miljoen dollar te investeren, waarmee het 49 procent van Virgin Galactic in handen krijgt. In eerdere financieringsronden sinds de oprichting in 2004 wist de onderneming volgens de krant al 1 miljard dollar op te halen.

Als onderdeel van de overeenkomst met SCH zal het ruimtevaartbedrijf later dit jaar de eerste beursgenoteerde ruimtevaartorganisatie worden.