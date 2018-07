Wall Street houdt winsten vast

Gepubliceerd op | Views: 400

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York in de plus. Vooral financiële fondsen deden het goed. Door de sterke economische data van de afgelopen tijd en het banenrapport van vrijdag zijn de wereldwijde handelszorgen op Wall Street wat naar de achtergrond verdwenen. Het aandeel Twitter ging wel hard omlaag.

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,2 procent hoger op 24.748 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2780 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent vooruit tot 7731 punten.

JPMorgan Chase en Goldman Sachs hoorden met plussen van 2,6 en 2,3 procent tot de sterkste stijgers in de Dow. Alleen machinebouwer Caterpillar dat bijna 4 procent won deed het beter. Bank of America en Citigroup kregen er daarnaast ruim 3 en dik 2 procent aan beurswaarde bij.

Schoonmaak bij Twitter

Twitter moest het juist flink ontgelden, met een min van bijna 7 procent. Volgens The Washington Post heeft het bedrijf de afgelopen twee maanden al zo'n 70 miljoen accounts geblokkeerd. Die grote schoonmaak zou nodig zijn geweest om zogeheten trollen en bots te bestrijden.

Een andere blikvanger was Groupon dat dik 6 procent won. De aanbiedingensite is naar verluidt op zoek naar een koper. Mogelijke bieders zouden technologieconcerns als Alphabet, Facebook, Apple en Amazon zijn.

Alibaba

Ook Alibaba zou volgens kenners geïnteresseerd kunnen zijn. Van de Chinese internetgigant is tevens bekend geworden dat het bedrijf een samenwerking op het vlak van cloudsoftware aangaat met het Britse telecomconcern BT. Het aandeel noteerde 0,3 procent lager.

Tesla stond na een lagere opening ruim 1 procent in de plus. De maker van elektrische auto's kondigde aan de Chinese importheffingen door te berekenen in zijn prijzen, waardoor zijn Model X en Model S duizenden euro's duurder worden in de Volksrepubliek.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1745 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 73,63 dollar. De prijs van Brentolie klom 1 procent tot 77,89 dollar per vat.