'Di Maio ziet Arcelor-plannen niet zitten'

ROME (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse minister voor Economische Ontwikkeling Luigi di Maio ziet de plannen van ArcelorMittal voor het Italiaanse staalbedrijf Ilva niet zitten. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA vindt Di Maio de plannen niet afdoende voor zowel de werkgelegenheid als het milieu. ANSA baseert zich voor de berichtgeving op een vakbondsleider die een vergadering met Di Maio bijwoonde.

ArcelorMittal is al enige tijd bezig om het Italiaanse Ilva over te nemen. In mei kreeg het staalbedrijf dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is het groene licht van de Europese Commissie. Daarvoor moet ArcelorMittal verschillende fabrieken en onderdelen afstoten.