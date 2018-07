Gepubliceerd op | Views: 208

BRADFORD (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat een school bouwen in Bradford. BAM Construction heeft een voorcontract gekregen voor de bouw van New College Bradford en gaat alvast met het ontwerp en de planning aan de slag. Eind augustus zou dan de bouwvergunning binnen moeten zijn. Het schoolgebouw moet in september volgend jaar opgeleverd worden.

De precieze waarde van de opdracht is niet bekendgemaakt. Voor de bouw van de school heeft de Britse overheid 19 miljoen pond (ruim 21,5 miljoen euro) beschikbaar gesteld.