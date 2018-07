'Positief sentiment Wall Street krijgt vervolg'

Gepubliceerd op | Views: 758

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een hogere opening. Een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport drukte vrijdag de handelszorgen naar de achtergrond. Dat sentiment lijkt een vervolg te krijgen.

Publicaties over de werkgelegenheid worden door beleggers gezien als belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse economie. Die blijkt er nog prima voor te staan, ondanks de internationale handelsoorlog die president Donald Trump heeft ontketend.

Aandelen van chipbedrijven als AMD en MicronTechnology, doorgaans gevoelig voor internationale handelsspanningen, stegen voorbeurs tot 1,5 procent. Ook de futures van Chinese bedrijven met een notering in de Verenigde Staten, zoals JD.com, Baidu en Alibaba, stonden hoger.

Alibaba in het nieuws

Alibaba is ook om een andere reden in het nieuws. De internetgigant gaat een samenwerking aan met BT op vlak van cloudsoftware, maakte het Britse telecombedrijf bekend.

Een grote blikvanger is Groupon. De aanbiedingensite is naar verluidt op zoek naar een koper. Mogelijke bieders zouden technologieconcerns als Alphabet, Facebook, Apple en Amazon zijn.

Automakers

Automakers lijken de handelszorgen wel te voelen. Tesla kondigde maandag aan Chinese importheffingen door te berekenen in zijn prijzen, waardoor zijn Model X en Model S duizenden euro's duurder worden in de Volksrepubliek. De verkoop van Amerikaanse modellen in het Aziatische land liep vorige maand sowieso drastisch terug, maakte een Chinese brancheorganisatie voor autodealers bekend. China is één van de belangrijkste markten voor automakers.

Vrijdag sloten de beurzen in New York in de plus. De Dow-Jonesindex won 0,4 procent tot 24.456,48 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2759,82 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 1,3 procent vooruit tot 7688,39 punten.