'Groupon is op zoek naar koper'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Aanbiedingensite Groupon is actief op zoek naar een koper om het bedrijf over te nemen. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan technologienieuwssite Recode.

Naar verluidt heeft Groupon de afgelopen tijd verschillende bedrijven benaderd om de interesse in de Amerikaanse onderneming te peilen. Mogelijke bieders zijn volgens kenners grote technologieconcerns als Alphabet, Facebook, Apple en Amazon.

Sinds de beursgang in 2011 is de beurskoers van Groupon met ruim 80 procent gedaald, onder meer door tegenvallende resultaten en toenemende concurrentie. De marktwaarde ligt momenteel op meer dan 2,4 miljard dollar. In de handel voorbeurs in New York staat het aandeel Groupon flink hoger na de berichten.