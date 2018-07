Groei in OESO-gebied blijft stabiel

Gepubliceerd op | Views: 228 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De economische groei in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijft de komende tijd per saldo waarschijnlijk stabiel.

Volgens de OESO wijzen de economische indicatoren erop dat in de Verenigde Staten, Rusland en Japan stabiele groei wordt verwacht. In Groot-Brittannië, de eurozone, Brazilië en Canada is sprake van een afzwakkende groei. Voor China en India wordt een sterkere groei voorzien.