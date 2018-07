FNV kondigt acties aan bij PostNL

Gepubliceerd op | Views: 975

DEN HAAG (AFN) - PostNL gaat niet in op een ultimatum van vakbond FNV over de invoering van de zogenoemde combibundel. Dat schrijft het postbedrijf in een officiële reactie. FNV zegt dat er acties volgen en mogelijk stakingen. De vakbond beslist in een later stadium over wat voor acties er komen en wanneer.

PostNL gaf in een brief aan FNV aan dat de veranderingen noodzakelijk zijn om als bedrijf overeind te blijven in een markt waar elk jaar 10 procent minder post wordt aangeboden. De vakbond stelde dat met de invoering van de combibundel postbezorgers zelf op straat post moeten sorteren. Ook zouden er vijfhonderd banen verdwijnen bij de postvoorbereiders.

PostNL spreekt beide claims tegen. Volgens het bedrijf worden weliswaar bepaalde taken bij de postvoorbereiding weggehaald, maar ontstaan er op andere plaatsen nieuwe functies. Bovendien krijgen de postbodes nog altijd gesorteerde bundels post om te bezorgen.

PostNL geeft aan al sinds vorig jaar bezig te zijn met de plannen in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad. Op basis van hun feedback zijn aanpassingen gemaakt. Bovendien is het nieuwe systeem al getest en blijken de bezorgers er goed mee uit de voeten te kunnen. PostNL geeft dan ook aan de combibundel gefaseerd in te gaan voeren.