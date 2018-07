'Kosten Brazilië voor SBM bijna 900 miljoen'

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kan mogelijk bijna 900 miljoen dollar moeten betalen voor afwikkeling van de slepende corruptiezaak in Brazilië. ING wijst op berichten in de Braziliaanse media over deze zaak. SBM had eerder 300 miljoen dollar opzij gezet voor de kwestie.

Vorige week werd bekend dat een rechter had bepaald dat staatsoliebedrijf Petrobras een percentage van maandelijkse contractbetalingen aan SBM mag inhouden. Volgens de mediaberichten is nu bepaald dat dit een bedrag van 892 miljoen dollar moet zijn, bestaande uit schadevergoedingen en boetes. Eerder zou sprake zijn geweest van een maximum van 1,4 miljard dollar.

ING denkt dat het uiteindelijke totale schikkingsbedrag met de Braziliaanse overheid kan uitkomen op circa 600 miljoen dollar, maar dat SBM hiermee misschien niet wil instemmen omdat dit te veel afwijkt van de eerdere schikkingsregeling.

ING heeft een buy-advies voor SBM, met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel noteerde maandagochtend omstreeks 10.00 uur een plus van 0,9 procent op 12,38 euro.