Gepubliceerd op | Views: 841 | Onderwerpen: fraude

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Bij de Japanse autofabrikant Nissan Motor is gesjoemeld met de uitstootgegevens van auto's. Bij interne metingen die werden uitgevoerd bij auto's in verschillende fabrieken in Japan werden de gegevens vervalst.

Dat meldde Nissan maandag in een verklaring nadat in de Japanse media al melding werd gemaakt van de zaak. De testen werden steekproefsgewijs uitgevoerd door inspecteurs van het bedrijf. Toen de uitslag ongewenst was, werden de gegevens vervalst. Nissan heeft melding gedaan bij de Japanse overheid. Er wordt door een externe partij vervolgonderzoek gedaan.

Op de beurs in Tokio schrokken beleggers van de zaak. De koers van Nissan zakte maandag 4,6 procent in waarde.

Vorig jaar uitte de Japanse overheid forse kritiek op Nissan omdat controleurs van het bedrijf niet de vereiste vergunningen hadden om inspecties uit te voeren. Dit leidde tot een terugroepactie in Japan van 1,2 miljoen auto's.