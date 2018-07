Stakingen AkzoNobel Sassenheim en Wapenveld

Gepubliceerd op | Views: 1.067

AMSTERDAM (AFN) - Werknemers van de AkzoNobel-vestigingen in Sassenheim en Wapenveld staken dinsdag. Dat hebben de vakkbonden FNV en CNV aangekondigd. Het gaat in beide gevallen om een 24-uursstaking waarbij het werk van dinsdagochtend tot woensdagochtend wordt neergelegd.

De bonden, die daarbij gezamenlijk optrekken, zien zich genoodzaakt tot deze stap, omdat Akzo vrijdag een ultimatum liet verstrijken. De bonden hadden het bedrijf tot die dag de tijd gegeven om tegemoet te komen aan hun eisen voor een betere cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

Volgens kaderleden van FNV gaat de Sikkensfabriek in Sassenheim dinsdag helemaal plat, geeft bondsbestuurder Erik de Vries aan. Hoeveel mensen daarvoor aan de staking mee moeten doen is niet direct duidelijk. Er werken ongeveer 1400 mensen in Sassenheim. De coatingfabriek in Wapenveld is met 150 man personeel een stuk kleiner. CNV-bestuurder Arthur Bot verwacht dat daar rond de helft van het pesoneel het werk neer zal leggen.

AkzoNobel betreurt stakingen

AkzoNobel betreurt het dat de bonden tot de staking hebben besloten. ,,We hebben zelfs afgesproken woensdag met ze in gesprek te gaan'', laat een woordvoerder weten. Volgens De Vries zijn die gesprekken, die ook afgelopen weekeinde doorgingen, informeel. ,,En ze doen daarin nauwelijks concessies.'' AkzoNobel claimt op zijn beurt dat veel werknemers het standpunt van de bonden te ver vinden gaan en zich niet gehoord voelen.

De nieuwe cao moet gelden voor 4000 werknemers van AkzoNobel in Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in Delfzijl, Wapenveld, Hengelo, Arnhem, Sassenheim en Rotterdam en een hoofdkantoor in Amsterdam.