ALKMAAR (AFN) - Twee oud-bestuurders van gastouderbureau Gastvrij Nederland die onlangs door de nieuwe eigenaar Lavide de laan werden uitgestuurd, vechten hun ontslag aan. Zij hebben daartoe verzoekschriften ingediend, waarvan Lavide de precieze inhoud nog niet zegt te kennen.

De twee directeuren, Ingrid Ruijters en Martin van der Linden, werden in december ontslagen. Lavide liet destijds weten kort na de overname van het gastouderbureau op financiële onregelmatigheden te zijn gestuit. De twee spraken tegen dat met de cijfers is geknoeid en betichtten juist Lavide-topman Vincent Poorter van poging tot oplichting, laster en smaad en valsheid in geschrifte.



Het is 1 grote zwendel bij Lavide !