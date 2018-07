Duitse export trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in mei met 1,8 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,7 procent gerekend. In april kromp de Duitse export nog met 0,3 procent.

De Duitse import ging in mei met 0,7 procent omhoog, na een stijging met 2,2 procent in april.