'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Ze verwerken de crisis in Engeland en de mondiale handelsoorlog door heel hard weg te kijken. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Kunnen we nu weer naar de positieve punten kijken? Laten we vandaag eens heel hard stijgen! Zitten nog maar 3% vanaf de top en daar is natuurlijk alle reden toe! Het gaat fantastisch met Europa. Het gaat zelfs zo goed dat de ECB al in ergens 2019 de rente wil gaan verhogen. Misschien dan he. Koekoek.