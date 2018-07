RBC verhoogt adviezen Altice en KPN

Gepubliceerd op | Views: 1.458

AMSTERDAM (AFN) - Altice Europe en KPN hebben hogere beleggingsadviezen gekregen van RBC Capital Markets. Kabel- en telecombedrijf Altice is volgens de zakenbank een 'top pick', waar het eerder het predicaat outperform kreeg. Het oordeel voor telecombedrijf KPN gaat eveneens van outperform naar top pick.

Het koersdoel van Altice is nu 6 euro per aandeel. KPN heeft bij RBC een koersdoel van 3,80 euro per aandeel.