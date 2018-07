Gepubliceerd op | Views: 590 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De topvrouw van de metro van Parijs, Catherine Guillouard, wordt gezien als mogelijke nieuwe bestuursvoorzitter van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Dat meldde de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen.

De metro in Parijs wordt geëxploiteerd door staatsbedrijf RATP. De 53-jarige Guillouard staat daar sinds augustus vorig jaar aan het hoofd. Volgens Le Figaro heeft zij een goede staat van dienst wat betreft sociaal beleid. Tussen 1997 en 2007 werkte ze voor Air France, onder meer bij personeelsbeleid en financiën. Bij RATP is ze de opvolger van Elisabeth Borne, die nu Frans transportminister is.

Een week geleden werd nog bekend dat Philippe Capron zich terugtrok als kandidaat voor de functie van bestuursvoorzitter van Air France-KLM. Er kwam kritiek op hem, mede omdat hij geen ervaring heeft in de luchtvaart. Capron is financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia. Air France-KLM is op zoek naar een nieuwe topbestuurder na het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei.