Portugal steunt vliegmaatschappij TAP met 1,2 miljard euro

LISSABON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Portugese regering stelt 1,2 miljard euro van een aanvullende begroting beschikbaar om de nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal te steunen. Net als andere spelers in de luchtvaartbranche heeft het bedrijf vrijwel alle vluchten moeten schrappen door de coronapandemie.

Staatssecretaris Álvaro Novo van Financiën kondigde aan dat het proces voor hulp aan de noodlijdende vliegmaatschappij nog niet voorbij is. De regering in Lissabon heeft de Europese Commissie een verzoek gestuurd om staatshulp te mogen verlenen. De Portugese staat is op dit moment voor 50 procent aandeelhouder van TAP.

De Portugese luchtvaartmaatschappij start zijn internationale vluchten geleidelijk weer op. Vanaf juli moet TAP weer wekelijks 200 vluchten uitvoeren. In normale omstandigheid zouden dat zo'n 2500 vluchten per week zijn geweest.